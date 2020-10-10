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مركز اتصال كهرباء القدس: تشويشات على استقبال مكالمات المشتركين مساء السبت المقبل

الجمعة 09 أكتوبر 2020 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
مركز اتصال كهرباء القدس: تشويشات على استقبال مكالمات المشتركين مساء السبت المقبل



القدس المحتلة /سما/

أعلن مركز الاتصال والمعلومات التابع لشركة كهرباء محافظة القدس اليوم، أنه قد يطرأ تشويشات على استقبال مكالمات المشتركين يوم السبت القادم الموافق 10/10/2020 من التاسعة مساءً وحتى الساعة الواحدة من صباح يوم من يوم الأحد 11/10/2020 نظراً لأعمال الصيانة التي يجريها مركز الاتصال لتحديث منظومته الداخلية.

ولفت مركز الاتصال إلى أن أعمال الصيانة وتحديث الأنظمة داخل المركز على الأجهزة، قد يؤدي في بعض الأحيان إلى عدم تمكن موظفينا من استقبال المكالمات والرد عليها خلال هذه الفترة، مضيفاً أننا نعتذر من مشتركينا بسبب هذا الإجراء.

وأوضح مركز الاتصال أن أعمال الصيانة والتطوير تأتي في نطاق تحديث أنظمة الاتصال، والتي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على نوعية الخدمات التي يوفرها المركز للمشتركين في كافة مناطق امتياز الشركة، بما فيها خدمات الرد الآلي لاستقبال بلاغات واستفسارات المشتركين؛ كالتبليغ عن الأعطال الكهربائية، واستقبال الشكاوي، أو خدمات قطع وربط التيار الكهربائي، وغيرها من الخدمات الأخرى.
 

#كهرباء القدس

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