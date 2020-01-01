حنا: "الفلسطينيون لن يرفعوا الراية البيضاء ومن يظن ذلك فهو مخطىء"

القدس المحتلة /سما/

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن شعبنا الفلسطيني لن يرفع الراية البيضاء ومن يظن ذلك فهو مخطىء في تحليله وفي تفكيره لان كلمة الاستسلام ليست موجودة في قاموسنا كفلسطينيين.

ندرك جيدا قتامة الصورة التي تحيط بنا والوضع العربي المترهل كما اننا نعرف ان هنالك مؤامرات ومشاريع هدفها شطب وجودنا والغاء حقوقنا وتصفية قضيتنا ، فهذا كله نعرفه والفلسطينيون يعرفون ان المؤامرات لم تتوقف منذ وعد بلفور وحتى وعد ترامب ولكن ما يعرفه الفلسطينيون وما يؤكدونه في كل حين انهم لن يرضخوا لاية املاءات او ضغوطات او ابتزازات او مشاريع مشبوهة هادفة لتصفية قضيتهم.

لن تتمكن اية قوة غاشمة في هذا العالم من شطب وجودنا والغاء حقوقنا فنحن موجودون وسنبقى وما هو مطلوب منا هو ان نرتب اوضاعنا الداخلية وبيتنا الفلسطيني الداخلي لكي نكون اكثر لحمة وتضامنا وقوة في افشالنا لكافة المشاريع المشبوهة وفي دفاعنا عن عدالة قضيتنا وفي مقدمتها القدس المستهدفة والمستباحة اليوم اكثر من اي وقت مضى.

