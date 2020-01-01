  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حنا: "الفلسطينيون لن يرفعوا الراية البيضاء ومن يظن ذلك فهو مخطىء"

الجمعة 09 أكتوبر 2020 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
حنا: "الفلسطينيون لن يرفعوا الراية البيضاء ومن يظن ذلك فهو مخطىء"



القدس المحتلة /سما/

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن شعبنا الفلسطيني لن يرفع الراية البيضاء ومن يظن ذلك فهو مخطىء في تحليله وفي تفكيره لان كلمة الاستسلام ليست موجودة في قاموسنا كفلسطينيين.

ندرك جيدا قتامة الصورة التي تحيط بنا والوضع العربي المترهل كما اننا نعرف ان هنالك مؤامرات ومشاريع هدفها شطب وجودنا والغاء حقوقنا وتصفية قضيتنا ، فهذا كله نعرفه والفلسطينيون يعرفون ان المؤامرات لم تتوقف منذ وعد بلفور وحتى وعد ترامب ولكن ما يعرفه الفلسطينيون وما يؤكدونه في كل حين انهم لن يرضخوا لاية املاءات او ضغوطات او ابتزازات او مشاريع مشبوهة هادفة لتصفية قضيتهم.

لن تتمكن اية قوة غاشمة في هذا العالم من شطب وجودنا والغاء حقوقنا فنحن موجودون وسنبقى وما هو مطلوب منا هو ان نرتب اوضاعنا الداخلية وبيتنا الفلسطيني الداخلي لكي نكون اكثر لحمة وتضامنا وقوة في افشالنا لكافة المشاريع المشبوهة وفي دفاعنا عن عدالة قضيتنا وفي مقدمتها القدس المستهدفة والمستباحة اليوم اكثر من اي وقت مضى.
 

#المطران عطا الله حنا

الأكثر قراءة اليوم

اعلام اسرائيلي يكشف: محادثات اسرائيلية قطرية لاستمرار ضخ الأموال لغزة في الأشهر المقبلة

"اندبندنت عربية": خزانات وقود جديدة بين مصر وغزة... مشروع اقتصادي لـ"حماس"؟

البرهان يعتذر للسودانيين..!

شاهد: بندر بن سلطان وخفايا الكوفية الفلسطينية بمدريد وحارس حافظ الأسد في دمشق

"القرني" يتغزل ببندر بن سلطان بعد مهاجمته القيادة الفلسطينية

صحيفة : السلطة تطلب من قطر التوسط لدى إسرائيل، في قضية أموال الضرائب – المقاصة

إصابة د.صائب عريقات بفيروس كورونا

الأخبار الرئيسية

صائب عريقات يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا

000000000

شاهد: أول صلاة جمعة في بعض مساجد قطاع غزة بعد إغلاقها بسبب كورونا

الصحة : 9 وفيات و498 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 766 حالة جديدة

"الجهاد الإسلامي" تتوعد الاحتلال :حياة الاسرى خط احمر وعلى العدو ان يفهم تماما ماذا نقول..

ضابط اسرائيلي كبير : "السنوار رجل من نوع آخر والجهاد الاسلامي تحدٍ كبير ويحذر من انهيار السلطة"