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شاهد: أول صلاة جمعة في بعض مساجد قطاع غزة بعد إغلاقها بسبب كورونا

الجمعة 09 أكتوبر 2020 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: أول صلاة جمعة في بعض مساجد قطاع غزة بعد إغلاقها بسبب كورونا



غزة /سما/

استأنف المواطنون بالمناطق المصنفة خضراء من قبل وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة الموافق 9/10/2020، أداء صلاة الجمعة في المساجد، وذلك بعد أكثر من شهر على إغلاقها، ضمن إجراءات منع تفشّي كورونا.

وأفادت مصادر محلية، أن المصلون التزموا الإجراءات الوقائية التي نصت عليها وزارة الصحة، لمواجهة وباء كورونا، كارتداء الكمامات داخل المسجد، والمحافظة على التباعد الاجتماعي، والوضوء في المنزل، وإحضار كل مصلٍّ لسجادة الصلاة والمصحف الخاص.

وكان وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، قد أعلنت الأسبوع الماضي عن فتح مساجد في عدد من محافظات قطاع غزة بدءا من فجر الأحد في محافظات الوسطى ورفح وخانيونس (جنوب)، باستثناء منطقة "حي الأمل" التي ينتشر فيها الفيروس.

واستثنت الوزارة من القرار أيضا محافظتي غزة والشمال، وذلك لانتشار الإصابات فيها بشكل كبير نسبيا، مقارنة بالمناطق الأخرى، وفق البيان.
وفي 24 أغسطس/ آذار الماضي، فرضت الحكومة بغزة، حظرا شاملا للتجوال وإغلاقا كاملا، عقب اكتشاف أولى حالات الإصابة بـ(كورونا)، داخل المجتمع، فيما خففته لاحقا بشكل تدريجي.

#صلاة الجمعة #فيروس كورونا #غزة #مساجد غزة
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