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مجدلاني يهنئ برنامج الأغذية العالمي بجائزة نوبل للسلام ويطالبه بحشد الدعم لفلسطين

الجمعة 09 أكتوبر 2020 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني يهنئ برنامج الأغذية العالمي بجائزة نوبل للسلام ويطالبه بحشد الدعم لفلسطين



رام الله /سما/

هنأ وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، برنامج الأغذية العالمي لحصوله على جائزة نوبل للسلام للعام ٢٠٢٠.

واكد مجدلاني أن هذه الجائزة تعتبر تقديرا واعترافا لدور البرنامج في مكافحة الجوع على مستوى العالم، وأنه لا يمكن تحقيق السلام بدون القضاء على الفقر والجوع.

وتوجه مجدلاني بالتحية الى ادارة البرنامج وكوادره، وطالب بعدم ترك فلسطين خلف الركب، خصوصا في ظل التراجع الكبير في تمويل انشطة البرنامج في فلسطين.

وطالب مجدلاني برنامج الأغذية العالمي ببذل كل ما هو مطلوب من جهود لحشد التمويل لدولة فلسطين في ظل ارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي خصوصا بعد جائحة كورونا.

#احمد مجدلاني #التنمية الاجتماعية #جائزة نوبل للسلام #برنامج الأغذية العالمي

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