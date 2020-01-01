مجدلاني يهنئ برنامج الأغذية العالمي بجائزة نوبل للسلام ويطالبه بحشد الدعم لفلسطين

رام الله /سما/

هنأ وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، برنامج الأغذية العالمي لحصوله على جائزة نوبل للسلام للعام ٢٠٢٠.

واكد مجدلاني أن هذه الجائزة تعتبر تقديرا واعترافا لدور البرنامج في مكافحة الجوع على مستوى العالم، وأنه لا يمكن تحقيق السلام بدون القضاء على الفقر والجوع.

وتوجه مجدلاني بالتحية الى ادارة البرنامج وكوادره، وطالب بعدم ترك فلسطين خلف الركب، خصوصا في ظل التراجع الكبير في تمويل انشطة البرنامج في فلسطين.

وطالب مجدلاني برنامج الأغذية العالمي ببذل كل ما هو مطلوب من جهود لحشد التمويل لدولة فلسطين في ظل ارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي خصوصا بعد جائحة كورونا.