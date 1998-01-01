الأسير عماد كميل من قباطية يدخل عامه الـ23 في سجون الاحتلال

رام الله /سما/

دخل الأسير عماد راشد عبد الرحمن كميل (54 عاماً) من بلدة قباطية جنوب مدينه جنين، اليوم الجمعة، عامه الـ23 في سجون الاحتلال.

وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لوكالة الأنباء الرسمية، بأن الأسير كميل كان قد اعتقل بتاريخ 9 /10 /1998، وأمضى في التحقيق أكثر من شهرين متواصلين؛ تعرض خلالها لأبشع أنواع التعذيب الذي أثر على حالته الصحية والنفسية فيما بعد، وأصدرت محاكم الاحتلال بعد عدة أعوام من اعتقاله حكما نهائيا بحقه يقضي بالسجن المؤبد مدى الحياة.

وأضاف سمور أن والد الأسير كميل توفي قبل ثلاثة سنوات، وحرمه الاحتلال من وداعه.