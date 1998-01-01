  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسير عماد كميل من قباطية يدخل عامه الـ23 في سجون الاحتلال

الجمعة 09 أكتوبر 2020 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير عماد كميل من قباطية يدخل عامه الـ23 في سجون الاحتلال



رام الله /سما/

دخل الأسير عماد راشد عبد الرحمن كميل (54 عاماً) من بلدة قباطية جنوب مدينه جنين، اليوم الجمعة، عامه الـ23 في سجون الاحتلال.

وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لوكالة الأنباء الرسمية، بأن الأسير كميل كان قد اعتقل بتاريخ 9 /10 /1998، وأمضى في التحقيق أكثر من شهرين متواصلين؛ تعرض خلالها لأبشع أنواع التعذيب الذي أثر على حالته الصحية والنفسية فيما بعد، وأصدرت محاكم الاحتلال بعد عدة أعوام من اعتقاله حكما نهائيا بحقه يقضي بالسجن المؤبد مدى الحياة.

وأضاف سمور أن والد الأسير كميل توفي قبل ثلاثة سنوات، وحرمه الاحتلال من وداعه.

#اسير #سجون الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

اعلام اسرائيلي يكشف: محادثات اسرائيلية قطرية لاستمرار ضخ الأموال لغزة في الأشهر المقبلة

"اندبندنت عربية": خزانات وقود جديدة بين مصر وغزة... مشروع اقتصادي لـ"حماس"؟

البرهان يعتذر للسودانيين..!

شاهد: بندر بن سلطان وخفايا الكوفية الفلسطينية بمدريد وحارس حافظ الأسد في دمشق

"القرني" يتغزل ببندر بن سلطان بعد مهاجمته القيادة الفلسطينية

صحيفة : السلطة تطلب من قطر التوسط لدى إسرائيل، في قضية أموال الضرائب – المقاصة

إصابة د.صائب عريقات بفيروس كورونا

الأخبار الرئيسية

صائب عريقات يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا

000000000

شاهد: أول صلاة جمعة في بعض مساجد قطاع غزة بعد إغلاقها بسبب كورونا

الصحة : 9 وفيات و498 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 766 حالة جديدة

"الجهاد الإسلامي" تتوعد الاحتلال :حياة الاسرى خط احمر وعلى العدو ان يفهم تماما ماذا نقول..

ضابط اسرائيلي كبير : "السنوار رجل من نوع آخر والجهاد الاسلامي تحدٍ كبير ويحذر من انهيار السلطة"