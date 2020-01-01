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عشرات حالات الاختناق خلال قمع الاحتلال فعالية زراعة الأشجار في بيت دجن

الجمعة 09 أكتوبر 2020 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات حالات الاختناق خلال قمع الاحتلال فعالية زراعة الأشجار في بيت دجن



نابلس /سما/

 أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي فعالية زراعة الأشجار شرق بيت دجن شرق نابلس.

وأفاد شهون عيان بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، باتجاه المشاركين في الفعالية ما أدى إلى اصابة عشرات المواطنين بالاختناق، نقل عدد منهم إلى المستشفيات.

وكان عشرات المواطنين توجهوا منذ ساعات الصباح إلى الفعالية التي دعت اليها لجنة القوى والمؤسسات الوطنية في محافظة نابلس، بالتعاون مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان؛ لزراعة الأشجار في الأراضي المهددة بالاستيلاء من قبل الاحتلال شرق بيت دجن.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت عدة طرق شرق القرية، لعرقلة مشاركة المواطنين بالفعالية

#مواجهات #قوات الاحتلال #بيت دجن

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