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الصحة : 9 وفيات و498 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 766 حالة جديدة

الجمعة 09 أكتوبر 2020 02:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : 9 وفيات و498 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 766 حالة جديدة



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 86.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة في محافظات الضفة الغربية (مواطنة 69 عاماً من دير قديس ومواطن 57 عاماً من عبوين، ومواطن 74 من رام الله بمحافظة رام الله والبيرة، وموطنة 47 عاماً من ومواطن 70 عاماً من مدينة الخليل، وموطن 54 عاماً وآخر 72 عاماً من مدينة بيت لحم، ومواطنة 70 عاماً من عزموط بمحافظة نابلس)، إضافة لحالة وفاة لمواطنة من سلوان بمدينة القدس.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 264 حالة في المحافظات الشمالية (13 الخليل، 89 نابلس، 33 جنين، 46 طولكرم، 11 قلقيلية،65 بيت لحم، 7 سلفيت)، 428 داخل مدينة القدس، و74 حالة تعافٍ في قطاع غزة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (78)، محافظة نابلس (11)، محافظة بيت لحم (58)، محافظة قلقيلية (15)، محافظة رام الله والبيرة (39)، جنين (33)، أريحا والأغوار (21)، سلفيت (5)، طولكرم (51)، قطاع غزة (88)، ضواحي القدس (6)، طوباس (3)، مدينة القدس (90).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 44 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#فيروس كورونا #وفيات #فلسطين

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