35 ألف مضرب حشرات بِيعتْ خلال ساعات..استغلال خصوم ترامب الحشرة التي نزلت علي رأس مايك بنس

وكالات

لم تفوّت حملة المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، للحظةٍ الفرصةَ التي سنحت لها للاستفادة من الضجة التي أثارتها مناظرة نائبي المرشحين الرئاسيين، إذ قامت باستغلال حادثة الذبابة التي هبطت على رأس نائب ترامب، مايك بنس، على أحسن وجه، وفق ما ذكره تقرير لموقع CNN International الأمريكي الجمعة 9 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

مضارب ذباب للبيع: في غضون دقائق من اختتام المناظرة يوم الأربعاء 7 أكتوبر/تشرين الأول، نشرت حملة بايدن تغريدة تحمل صورة جو بايدن مع مضرب ذباب وتعليق يقول: "قدِّم 5 دولارات للمساعدة في انطلاق (مع استعمال كلمة fly التي تحمل معنى الانطلاق والذبابة في الوقت نفسه) هذه الحملة".

فقد هبطت ذبابة على نحو ملحوظ للغاية على رأس نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، الممشوط شعره بعناية فائقة، فيما كان يناقش السيناتور كامالا هاريس. وظلت الذبابة مستقرة على رأس بنس لوقت ليس بالقصير، ومن بعدها لم يتوقف الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي عن الحديث عن الأمر.

بعد ساعتين، كان موقع حملة بايدن يعرض مضارب ذباب لللبيع بسعر 10 دولارات للقطعة، تحمل عبارة ساخرة، تقول: "[اختر] الحقيقة على الذباب"

(Truth Over Flies) [على غرار أحد شعارات حملته: "نحن نختار الحقيقة على الوقائع (Truth over Facts)].

نفذت في زمن قياسي: قال متحدث باسم الحملة إنه في غضون ساعات قليلة أخرى، كانت الحملة باعت ما يقرب من 35 ألف قطعة من مضارب الذباب.

كما أشار زاك ماكنمارا، مدير تسويق البضائع في حملة بايدن: "لقد شهدنا مستخدمي الإنترنت وأنصارنا يتشاركون لقطةً انتشرت انتشاراً مكثفاً على شبكة الإنترنت، لذلك اجتمع فريقنا الرقمي على الفور".

أضاف أيضاً أن الهدف كان إظهار أن "جو بايدن وكامالا هاريس سيختاران دائماً الحقيقة على الأكاذيب والعلم على الأوهام والوحدة على الانقسام".

موقع Etsy للتجارة الإلكترونية ركب الموجة أيضاً، وشرع البائعون عليه في بيع قمصان تحمل عبارة (fly will vote) و(truth over flies) جنباً إلى جنب مع شعار بايدن-كامالا هاريس.

إحدى البائعات على الموقع، Artemisa Clark، بدأت بيع قناع وجه يحمل صورة مايك بنس مع ذبابة على رأسه، وقالت إنها باعت بالفعل 1666 قناعاً حتى الآن، كما أنها تبيع قمصاناً وبلوزات تحمل الصورة ذاتها.