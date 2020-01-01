صلوات للمستوطنين في شارع الواد بالقدس المحتلة بمناسبة "عيد العرش"

القدس المحتلة / سما /

أدى مستوطنون، صباح اليوم الجمعة، صلوات في شارع الواد في القدس القديمة، بمناسبة "عيد العرش اليهودي"، بحراسة شرطة الاحتلال.

وقام المستوطنون بتشكيل حلقة لهم ووضع الكراسي في شارع الواد، وأدوا الصلوات والطقوس الخاصة بعيد العرش.

وانتشرت شرطة الاحتلال في محيط صلوات المستوطنين، ووضعت السواتر الحديدية في محيطهم.

فيما انتشرت الشرطة على أبواب الأقصى وعلى أبواب البلدة القديمة، والطرقات المؤدية للأقصى، ونصب الحواجز الشرطية ووضعت السواتر الحديدية، ومنعت الدخول للبلدة القديمة والمسجد باستثناء ساكنها، ضمن اجراءات الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا.