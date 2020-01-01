مستوطن يضرم النار في مئات أشجار الزيتون بقرية صفا غرب رام الله

رام الله / سما /

أضرم مستوطن، اليوم الجمعة، النار بمئات أشجار الزيتون المعمرة في قرية صفا غرب رام الله.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، بأن مستوطناً ألقى زجاجات حارقة صوب كروم الزيتون في المنطقة الغربية من قرية صفا المعمرة بأشجار الزيتون، وهي مناطق: "وادي الملاكي، والكرسنه، وباطن حريز، وباطن السنام"، وأتت النيران على مئات أشجار الزيتون.

وأضاف أن الحريق استمر لأكثر من 3 ساعات، ومنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين وأصحاب الأراضي الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري من دخول أراضيهم لإخماد النيران وانقاذ أشجارهم.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت طائرات لإخماد الحريق الذي امتد بفعل الرياح الشرقية لمستوطنة "اورلنيم" المقامة على أراضي قرية صفا.