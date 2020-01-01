الحريري يحذر من حرب أهلية ويهاجم حزب الله

وكالات

اتهم رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، حزب الله، بالوقوف وراء الأزمة السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة، محذرا في الوقت ذاته من "اندلاع حرب أهلية".



وقال الحريري خلال لقاء مع قناة mtv المحلية: "هناك خوف من انهيار الدولة، جرّاء ما يحصل من تسليح، وعروض عسكرية في معظم شوارع بيروت، وفي بعلبك الهرمل".



وألقى باللوم على "حزب الله لأنه يعرف أنه سبب المشكلة في لبنان، والشعب غير مسؤول عن العقوبات التي تفرض عليه"، مضيفًا أن "على الحزب أن يترك الشعب ليعيش".



واستشهد الحريري بما يحدث في سوريا، وقال إنه "لا يريد أن يفعل بالسنّة في لبنان ما فُعل بهم هناك".

وتساءل قائلا: "البعض يصفني بالضعيف، هل شاهدوا ما حصل في سوريا؟ 85% من الطائفة السنية أين هم الآن؟".



واستطرد: "الأكيد أنني لن أكون السبب في أن يعاني اللبنانيون ما عاناه الشعب السوري".

وشدّد الحريري على أنّه يدعم الثورة السورية السلمية في وجه بشار الأسد "الذي ارتكب جرائم لم يرتكبها أحد".



وفي سياق آخر متعلق بمسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل، قال الحريري: "إنّه أمر جيد للبنان، لكن كان يجب أن يبدأ قبل 3 سنوات".



واعتبر أن اللجوء إلى ترسيم الحدود "جرى العمل عليه الآن، بسبب وجود عقوبات على البعض، وكل شخص يريد أن يحمي نفسه".



وبداية الشهر الحالي، أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن المفاوضات ستنطلق مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود البرية والبحرية، برعاية الأمم المتحدة، منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.



وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في أيلول/ سبتمبر الماضي، عن فرض عقوبات على وزيرين سابقين في الحكومة اللبنانية، بتهمة دعم "حزب الله" و"الضلوع في فساد"، وهما علي حسن خليل ويوسف فينيانوس.