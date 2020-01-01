مجدلاني يطلب تسليم كشوفات أسماء الشؤون للمالية لبدء الصرف للعائلات الفقيرة

رام الله / سما /

أعلن الوكيل المساعد بوزارة التنمية الاجتماعية في رام الله أكرم الحافي، أن الوزير أحمد مجدلاني طالب بالجهوزية الكاملة لصرف مخصصات الشؤون بإرسال قائمة الأسماء لوزارة المالية لبدء الصرف.

وقال الحافي للإذاعة الرسمية، إن وزير التنمية الاجتماعية أبلغ موظفي الإدارة العامة لمكافحة الفقر بالوزارة بذلك، صباح أمس الخميس.

وأكد الحافي، أن وزارة المالية حتى اللحظة لم تتطلب الـ"CD" من وزارة التنمية، وهذا بسبب الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية ويعلمها الجميع.

وأشار إلى، أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة لصرف المخصصات وهي تولي اهتمام كبير لهذا الملف، خاصةً في قطاع غزة والذي له النصيب الكبير في تلك المخصصات في ظل حالة الفقر والحصار الإسرائيلي المستمر منذ سنوات.

ولفت الحافي إلى وجود العديد من المشاريع التي تجري حالياً في قطاع غزة ومنها المنحة النرويجية ومنها مشاريع التمكين الصغيرة، منوهاً إلى أن هناك 92 مشروعاً تم صرفها في 2019 بقيمة 1500 دولار للمشروع، وحالياً نعمل على 100 مشروع جديد للعام 2020.