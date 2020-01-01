فتح: فضائيات عربية تدير مشروع "أسرلة" الجماهير العربية وكي وعيها

رام الله / سما /

دعت حركة فتح، اليوم الجمعة، الدول العربية، بألا تكون عوناً للاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، صاحب أعدل قضية في العالم.

وقال رئيس المكتب الاعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم للحركة منير الجاغوب على صفحته في "فيس بوك"،: "لكل هؤلاء، عدونا وعدوكم وعدو الإسلام هو الاحتلال الإسرائيلي، أنتم لستم خصوم لنا، أنتم اشقاء ولا تكونوا عونا للاحتلال ضد إخوانكم الفلسطينيين".

وأضاف: "بعض الذباب الالكتروني بدأ يهاجم فلسطين ونضالها على مدار الساعة، ولا يذكر الاحتلال الإسرائيلي بكلمة، وبعض القنوات الإخبارية العربية، التي تُهاجم الشعب الفلسطيني ومواقفه من القضايا العربية".

وأشار الجاغوب إلى أن بعض القنوات والفضائيات العربية تدير مشروع "أسرلة" الجماهير العربية وكي وعيها، وإخضاعها لسياسة ونهج، لتقبل "إسرائيل" المحتلة والعمل على جعلها جسم طبيعي في المنطقة".

وأوضح أن ذلك يتم عن طريق استضافة وعمل مقابلات مع "شهاد زور" على التاريخ، مبينا أن الشعب الفلسطيني ما زال يراهن على وعي الشعوب والجماهير العربية التي لن تنجر الى مشروع الأسرلة الذي أصبح واضحاً وضوح الشمس.