أبو مرزوق: وفد من حماس يجري محادثات بموسكو ترتكز على ثلاثة محاور

موسكو/ وكالات:

يجري اليوم، وفد من حركة حماس يضم نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق والقيادي حسام بدران، محادثات مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

ووفقاً لمصادر، فإن هذه الزيارة تشكل الخطوة الأولى قبل ترتيب زيارة في وقت لاحق، لوفد مشترك يضم قياديين من حركتي حماس وفتح، في إطار تعزيز الاتصالات والتنسيق مع الجانب الروسي.

وقال أبو مرزوق في تصريحات للشرق الأوسط إن الوفد يسعى إلى التركيز خلال المحادثات، على ثلاثة محاور، الأول هو اطلاع الجانب الروسي على تطورات الوضع الفلسطيني الداخلي، في إطار لقاءات الفصائل الفلسطينية والتوافقات التي تم التوصل إليها لدفع مسار المصالحة والبدء بالإصلاحات، بما في ذلك على صعيد التحضير للانتخابات الفلسطينية.

والمحور الثاني، سيكون، حول العلاقات الروسية مع الحركة، خصوصاً أن موسكو كانت قدمت مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة أكثر من مرة، وتأمل الحركة في تعزيز التنسيق والتعاون في المجالات المختلفة، بحسب أبو مرزوق.

أما المحور الثالث، يتعلق بالوضع حول ملف التسوية السياسية، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي.

وفي انعكاس للوضع بعد إطلاق مسار المصالحة الفلسطينية، استهل الوفد أمس، زيارته بلقاء مع السفير الفلسطيني لدى روسيا الاتحادية عبد الحفيظ نوفل، وهو الأمر الذي لم يكن يجري في الزيارات السابقة لوفود حماس إلى العاصمة الروسية.