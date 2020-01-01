حالة وفاة و90 اصابة جديدة بكورونا في القدس

القدس المحتلة / سما /

أعلن الدكتور علي الجبريني عضو وحدة مكافحة كورونا/القدس تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم وأمس وحالة وفاة جديدة جراء استمرار تفشي فيروس كورونا في المدينة.

فقد تم اليوم تسجيل 46 إصابة وأمس 44 إصابة وبلغت حالات الشفاء خلال اليومين 339 حالة لينخفض بذلك عدد الحالات النشطة الى 730 حالة من بينها حوالي 74 حالة تعالج في المستشفيات تتضمن 26 حالة خطيرة .

وشهد يوم أمس الاربعاء تسجيل حالة وفاة جديدة لمسنة من بلدة سلوان ليرتفع عدد حالات الوفاة منذ بداية الجائحة الى 72 حالة.

وقال الجبريني أن انخفاض أعداد المصابين مقارنة عما كان الوضع عليه منذ شهر حزيران الماضي حتى نهاية شهر أيلول يبعث على تفاؤل حذر بكونه يتزامن مع انخفاض حاد في عدد الفحوصات ، مما يستدعي التاكيد على الوعي المقدسي بالالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة وفي مقدمتها ارتداد الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي والحرص على التعقيم والنظافة الشخصية باستمرار.

وأكد الجبريني أن محطتي الفحص في جبل المكبر والشيخ جراح ستستقبلان المواطنين غدا الجمعة من الساعة الثالثة عصرا حتى الحادية عشرة قبل منتصف الليل داعيا أبناء مدينة القدس لاجراء الفحوصات حرصا على سلامتهم .