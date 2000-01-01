اعتقال مسؤول طبي إسرائيلي سمح بإجراء فحوصات كورونا مقابل دفع أموال

القدس المحتلة / سما /

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن اعتقال مسؤول كبير في ما يسمى بـ "نجمة داود الحمراء" في القدس، في إطار تحقيقاتها في قضية إجراء فحوصات لفيروس كورونا مقابل دفع أموال.

وبحسب "القناة العبرية السابعة"، فإنه سيتم إحضار المعتقل إلى محكمة الصلح الإسرائيلية صباح غد الجمعة، لطلب تمديد اعتقاله بهدف استكمال التحقيقات معه.

وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت أول أمس الثلاثاء، 5 متطوعين من نفس "نجمة داود الحمراء" للاشتباه بإجرائهم فحوصات مقابل دفع أموال لهم.

وبحسب التحقيقات، فإن المعتقلين حصلوا على مبالغ مالية تصل لعشرات الآلاف من الشواكل مقابل إجراء فحوصات غير قانونية، مستغلين قدرتهم على الوصول لأماكن إجراء الفحوصات.

وتم استغلال نتائج تلك الفحوصات غير القانونية في تحرك الأشخاص الذين دفعوا الأموال إلى داخل وخارج إسرائيل، ومن بينهم فلسطينيين تمكنوا من السفر عبر مطار بن غوريون.