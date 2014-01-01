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غانتس يعين "قائد حرب غزة 2014" منسقًا جديدا للحكومة الإسرائيلية بالضفة

الخميس 08 أكتوبر 2020 09:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يعين "قائد حرب غزة 2014" منسقًا جديدا للحكومة الإسرائيلية بالضفة



القدس المحتلة / سما /

اعلن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس مساء اليوم الخميس تعيين العميد غسان عليان قائد قوات لواء غولاني الأسبق الذي قاد الحرب على قطاع غزة عام 2014، في منصب ما يسمى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية. خلفا لكميل ابو ركن.

ووفقا لما نقلته المواقع العبرية سيتم ترقية عليان إلى رتبة "ميجر جنرال." وسيُنهي كميل أبو ركن منصبه خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ويشغل عليان حاليا منصب ما يسمى رئيس الإدارة المدنية التابعة للاحتلال وكان قد تولى سابقا قائد لواء غولاني.

وعليان، ضابط من أصول درزية، وكان أصيب خلال حرب 2014 في حي الشجاعية بقطاع غزة، بعد تفجير عدة آليات لقوات جولاني، حيث اشتهر حينها بصورة له بعد إصابته.

#غانتس #الجيش الإسرائيلي #منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية #غسان عليان

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