"إف بي آي" يحبط مؤامرة لخطف حاكمة ولاية ميشيغان

واشنطن /سما/

أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، إلقاء القبض على 6 أشخاص بتهمة التآمر للإطاحة بحكومة ولاية ميشيغان وخطف حاكمتها جريتشن ويتمير.

وأشار مكتب محامي المنطقة الغربية من الولاية، إلى أن "المتهمين قد يواجهون السجن مدى الحياة". وفق (رويترز)

وأعلن مكتب التحقيقات الفدرالي، إلى أنه "سيتم الإعلان عن العملية في مؤتمر صحفي لمسؤولي إنفاذ القانون في غراند رابيدز بالولاية"، وبحضور المدعي العام دانا نيسل وآخرين.

وذكر المكتب، أنه "وفقا لإفادة خطية من العميل الخاص ريتشارد تراسك، فإن مجموعة من الأفراد كانوا يناقشون الإطاحة ببعض أفراد الحكومة وعناصر إنفاذ القانون في أوائل عام 2020".

وأضاف المكتب: "تضمنت المؤامرة الوصول إلى مجموعة مسلحة لم يتم ذكر اسمها في الإفادة الخطية".

وقال تراسك، إن "هناك سببا محتملا لتوجيه الاتهام إلى 6 رجال هم آدم فوكس، وباري كروفت، وتاي غاربين، وكالب فرانكس، ودانييل هاريس، وبراندون كاسيرتا، بالتآمر لاختطاف الحاكمة، وهي ديمقراطية ومنتقدة للرئيس دونالد ترامب".

وأضاف: "وافقت المجموعة على استغلال الوقت حتى التمرين النهائي للعملية بهدف جمع الأموال من أجل شراء المتفجرات والإمدادات الأخرى".