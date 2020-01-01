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تفاصيل الاتصال الهاتفي بين اسماعيل هنية وزياد النخالة...

الخميس 08 أكتوبر 2020 08:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل الاتصال الهاتفي بين اسماعيل هنية وزياد النخالة...



غزة / سما /

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الخميس، الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة .

وبحسب الموقع الرسمي لـ"حماس"، قد تم استعراض آخر مستجدات الحوار الفلسطيني، حيث تم التأكيد على  التمسك بمسار الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام على قاعدة الشراكة الكاملة في الميدان والمنظمة ومؤسسات السلطة ضمن المرجعيات السياسية المتفق عليها، واستكمال هذا الحوار قريبا في القاهرة بين مختلف الفصائل للتوصل إلى الإطار الشامل للرؤية الوطنية الفلسطينية، وتم الاتفاق على استمرار التنسيق والتشاور بين الحركتين ومع بقية الفصائل لتحصين الاتفاق الوطني وشموليته لشعبنا في الداخل والخارج.

وأضاف موقع حماس الالكتروني: "قدم هنية للنخالة التهاني بذكرى انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي، مستحضرا تاريخ الحركة المجيد في مشروع المقاومة وحماية ثوابت القضية الفلسطينية وبعدها الإسلامي، وترحم على أرواح الشهداء المؤسسين، الشهيد فتحي الشقاقي، والشهيد الراحل رمضان شلح، وشهداء الحركة كافة".

كما عبر هنية عن اعتزازه بالعلاقة الراسخة والمتينة مع حركة الجهاد، والتطور الاستراتيجي لهذه العلاقة التي انعكست في ميادين المقاومة والسياسة، وقد تم التأكيد على التضامن مع الأسير ماهر الأخرس في إضرابه عن الطعام، وضرورة الإفراج عنه من سجون الاحتلال. 
 

#اسماعيل هنية #زياد النخالة #حماس #الجهاد الاسلامي

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