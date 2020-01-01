مكتب رئيس الوزراء يطالب بتدخل دولي لوقف خطر هدم مدرسة "رأس التين"

رام الله / سما /

دعا مكتب رئيس الوزراء، اليوم الخميس، المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية، والدول الصديقة إلى التدخل لوقف خطر هدم اسرائيل مدرسة "رأس التين" شرق رام الله، والمعرضة للهدم بعد تمكن الإدارة المدنية الإسرائيلية من إلغاء أمر قضائي يمنع ذلك.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء، في بيان له، أن هدم المدرسة هو بمثابة استهداف لجهود الدول المانحة في بناء المؤسسات الفلسطينية وتوفير البنية التحتية لخدمة المجتمع الفلسطيني، علما أن المدرسة التابعة لوزارة التربية والتعليم، تم تشييدها مؤخرا بتمويل مشترك من فرنسا وفنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وايرلندا وإسبانيا والمملكة المتحدة والسويد.

وتخدم المدرسة 50 طالبًا من الصف الأول وحتى السادس الأساسي، في تجمّع "رأس التين" البدوي، المصنف منطقة "ج"، والمكوّن من 35 أسرة، تعيش في أرض خاصة مستأجرة من عائلات فلسطينية في قريتي كفر مالك والمغير القريبتين.

وواجهت المدرسة مصادرتين لمواد وأدوات البناء من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية خلال الشهرين الماضيين، وصدر أمر هدم ضد المدرسة وهي قيد الإنشاء، ثم تم تقديم التماس لاستئناف أمر الهدم وتم إصدار أمر مؤقت يمنع تنفيذ الهدم حتى الأربعاء 7 تشرين أول/أكتوبر 2020.

وانطلق العام الدراسي في المدرسة قبل أسابيع رغم افتقارها إلى الأبواب والنوافذ والمراحيض والمياه والكهرباء بسبب الأوامر الإسرائيلية الصادرة ضدها.