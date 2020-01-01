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محكمة جرائم الفساد تدين متهما بجريمة إختلاس

الخميس 08 أكتوبر 2020 07:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة جرائم الفساد تدين متهما بجريمة إختلاس



رام الله / سما /

 أدانت محكمة جرائم الفساد المنعقدة في رام الله، اليوم الخميس، متهما بجريمة اختلاس، وحكمت عليه بالسجن الفعلي وغرامة مالية.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه تقرر في الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي عادل أبو صالح، وعضوية القاضيين رامز جمهور ومحمد رسول، وبناءً على التحقيقات التي قامت بها نيابة جرائم الفساد، والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة سفيان بو زهيرة، ادانة المتهم (م.ح) والذي يعمل موظفا عاما بجريمة الاختلاس، خلافاً لأحكام المادة (174/1) من قانون العقوبات رقم (16)  لسنة 1960، وحكمت عليه بالسجن الفعلي مدة ستة أشهر، وغرامة مالية 50 دينارا أردنيا، نظراً لقيامه بردّ المتحصلات الجرمية والبالغ قيمتها (17.100 شيقل)، والزامه بنفقات محاكمة بقيمة 1000 شيقل.

#محكمة جرائم الفساد

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