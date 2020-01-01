وزارة التعليم بغزة تنشر تعليمات خاصة بدوام طلبة الثانوية العامة

أصدرت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة اليوم الخميس، تعليمات خاصة بدوام طلبة الثانوية العامة يوم السبت المقبل.
ومن التعليمات الخاصة بدوام طلبة الثانوية العامة في قطاع غزة يوم السبت المقبل، إحضار قنينة مياه للشرب خاصة بك واحرص على عدم مشاركتها مع أحد ، وإحضار عبوة كحول جل وصابون خاصة بك.
وقالت إن من ضمن التعليمات ، الوصول للمدرسة على الموعد أو قبل الموعد بقليل، وغير مسموح الحضور مبكرا للمدرسة
كما طالبت بارتداء الكمامة عند الخروج من البيت وتجنب المواصلات العامة قدر الإمكان، والذهاب للمدرسة منفردا وليس ضمن مجموعات من الأصدقاء.
كما دعت الطلاب إلى عدم ملامسة أي شيء أثناء طريقك للمدرسة وعدم مصافحة أحد في الطريق وعدم التجمهر خارج المدرسة والدخول مباشرة، والالتزام بقياس درجة الحرارة عند مدخل المدرسة.
وأشارت إلى التوجه للمكان المُعدّ والمُجهز للطابور كل حسب شعبته وتجنب التجمعات داخل ساحة المدرسة وترك مسافة كافية بينك وبين زميلك لا تقل عن 1 متر
وقالت على الطلاب الالتزام بالمجموعات الصفية وعدم الاختلاط مع باقي الشعب ما أمكن وعدم وضع الحقيبة على الأرض، وإنما معلقة على الكتف في الساحة، ومُعلقة بالطاولة داخل الصف. 13.الذهاب إلى الفصل الدراسي بنظام والتزام التباعد، والجلوس حسب النظام والترتيب المُجهز.
وطالبت بالمحافظة على نظافة المكان وعدم مشاركة الأغراض الخاصة مع الآخرين مثل القرطاسية والخروج إلى الاستراحة حسب موعدك.
ولفتت إلى الحرص على عدم إحداث ضجيج أثناء الاستراحة، لأنه يوجد زملاء لك داخل الغرف الصفية حتى لا يتم التشويش عليهم.
وقالت بجب لحرص على غسل اليدين بالماء و الصابون أو فركهما بالمطهر الكحولي إن وُجد، قبل الأكل وبعد الأكل وبعد استخدام الحمام وعند ملامسة أي من الأسطح المشتركة مثل (مقابض الأبواب – المساحة – الطاولات – الدربزين ... و غيرها)
وطالبت عند مغادرة المدرسة، يجب مغادرة المدرسة فورا ولا تنتظر أحد ، و.يُمنع حدوث تجمعات على أبواب المدرسة.