"تربية جنين" تُكرم الطلبة المشاركين بمسابقة الرسم بالمخيم الصيفي الافتراضي

جنين / سما /

كرمت مديرية التربية والتعليم في محافظة جنين، اليوم، الطلبة المشاركين بمسابقة الرسم في المخيم الصيفي الافتراضي الأول من مدارس المديرية، وذلك في قاعة مديرية التربية والتعليم في قباطية، بحضور المديرالعام مدير تربية قباطية محمد زكارنة ومشرف النشاط الثقافي في المديرية بلال أبو الحيات، ومشرفة النشاطات عنود نعيرات.

وهنأ زكارنة الطلبة الذين شاركوا بهمة عالية في المخيم الصيفي الافتراضي الذي تم تنفيذه عن بُعد أثناء جائحة كورونا من خلال مؤسسة "الحق في اللعب"، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأكد أهمية الاستمرار في كافة الانشطة والبرامج التي تنفذ وفق بروتوكولات التربية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، للحفاظ على ديمومة المسيرة التعليمية والانشطة في ظل كافة التحديات.