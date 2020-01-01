الاحتلال يُجدد "الإداري" لأسير ويُمدد توقيف آخرين ويُفرج عن أسيرَين

رام الله / سما /

جددت محكمة الاحتلال العسكرية، اليوم، الاعتقال الإداري بحق الأسير أحمد إسحق أبوهشهش من الخليل، للمرة الثالثة على التوالى لمدة 4 أشهر، علماً أنه كان من المقرر الإفراج عنه اليوم.

وأجلت محاكمة الأسير محمود قنداح من قرية أبو شخيدم بمحافظة رام الله والبيرة، حتى تاريخ 9/ 11/ 2020، والأسير مؤمن أحمد سباعنة من جنين لمدة 8 أيام لاستكمال التحقيق معه، والأسير أحمد فايز سلاطنة من جنين، لمدة 11 يوماً لاستكمال التحقيق معه.

ومددت محكمة الاحتلال توقيف الأسير غسان بعيرات من كفر مالك برام الله لمدة 8 أيام جديدة، ولا يزال يقبع في مركز تحقيق المسكوبية، منذ اعتقاله قبل 10 أيام، والأسير عيد محمد حمامرة من بلدة جبع بمحافظة جنين، لمدة 8 أيام لاستكمال التحقيق معه في مركز الجلمة، والأسير لؤي سامي الرجبي من بلدة سلوان في القدس حتى يوم الإثنين المقبل، والأسير فارس أبو عليان من يطا جنوب الخليل لمدة 5 أيام، علماً أنه اعتقل قبل 3 أيام بتهمة ضرب مستوطن.

وأفرج الاحتلال عن الأسير أنس فايز عمرو من دورا جنوب الخليل، بعد قضاء محكوميته البالغة 20 شهراً، والأسير ضياء باجس كاشور من دورا بالخليل، بعد اعتقالٍ دام 8 أشهر.