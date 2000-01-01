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اتحاد العمل النسوي بنابلس يعقد ورشة حول القرار الأُممي 1325

الخميس 08 أكتوبر 2020 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد العمل النسوي بنابلس يعقد ورشة حول القرار الأُممي 1325



نابلس /سما/

عقد اتحاد العمل النسوي في مدينة نابلس بالتنسيق مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، اليوم، ورشة عمل حول القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 1325 .

وأدار الورشة روضة بصير ونبيلة رزق وغدير البكار مسؤولة الاتحاد في نابلس، بحضور عدد من عضوات الاتحاد.

وفي بداية الورشة، أكدت البكار أهمية الحراك النسوي الفلسطيني في متابعة هموم وتطلعات الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه.

وتحدثت بصير عن اعتماد القرار الذي يحمل الرقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن بالإجماع في مجلس الامن في اكتوبر من العام 2000.

وبينت أن القرار شدد على أهمية مشاركة المرأة على قدم المساواة وبشكل كامل كعنصر فاعل في إحلال السلام والأمن، وأنه ملزم للأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء فيها، كما يشجع الدول الأعضاء على إعداد خطة عمل وطنية خاصة بها لتفعيله على المستوى الوطني.

من جهتها، أكدت رزق ضرورة مشاركة المرأة على كافة مستويات صنع القرار، بما يشمل مشاركتهن فى المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، وآليات منع النزاع، ومفاوضات السلام، وعمليات حفظ السلام كشرطيات وجنديات وعاملات مدنيات.

وتم فتح باب النقاش حول البنود الأساسية للقرار وتأكيده على حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال تعزيز حقوق المرأة وأعمال المساءلة وتطبيق القوانين، وتشديده على مسؤولية تعزيز حقوق المرأة في إطار القانون العام للدولة.

#اتحاد العمل النسوي #نابلس

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