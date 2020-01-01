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الاحتفال باختتام مشروع المجلس المحلي الشبابي في جنين

الخميس 08 أكتوبر 2020 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتفال باختتام مشروع المجلس المحلي الشبابي في جنين



جنين /سما/

 احتُفل اليوم باختتام مشروع مبادرة المجلس الشبابي المحلي، بتأهيل حديقة مركز الطفل الثقافي التابع لبلدية جنين وإقامة معرض الحرف والأشغال اليدوية للنساء المتضررات من جائحة كورونا، الذي نظمته جمعية كنعانيات للتنمية والدراسات وبالشراكة مع مؤسسة شيم وبتمويل من الصندوق النسوي الكندي في مقر مركز الطفل الفلسطيني، برعاية محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب ورئيس بلدية جنين الذي مثله في الاحتفال معمر جرار، بحضور رئيسة جمعية كنعاتيات غادة شديد، ورئيس غرفة تجارة وصناعة جنين عمار أبو بكر، و ممثلا عن مؤسسة شيم مجد شديد ، وممثلين عن المؤسسات الرسمية والاهلية ذات العلاقة.

و أكد الرجوب أهمية دور الشباب في عملية بناء المؤسسات الوطنية بهمتهم وعزيمتهم وبالإدارة التي يمتلكونها ، من أجل تحصين الأجيال القادمة وتنمية قدراتها في كافة المجالات العلمية الحديثة والمعرفة .

وأشاد الرجوب بدور المرأة الفلسطينية في كافة مراحل النضال الوطني الفلسطيني وأضاف:علينا أن نكافئها بإفساح المجال لها لتتبوأ مكانتها في عملية البناء المجتمعي للدولة الفلسطينية.

وطالب المتحدثون بإتاحة الفرصة أمام الشباب للمشاركة في عملية التنمية وصناعة القرار وإقامة مبادرات نوعية ترتقي بمستوى طموحاتهم وتطلعاتهم لغد أفضل .

وتجول المحافظ والمشاركون في الحديقة التي تم تأهيلها وزوايا معرض المنتجات النسوية " أيادي جنينية ".

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