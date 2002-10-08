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خمسة أسرى يدخلون أعواماً جديدة بسجون الاحتلال

الخميس 08 أكتوبر 2020 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
خمسة أسرى يدخلون أعواماً جديدة بسجون الاحتلال



رام الله /سما/

 دخل، اليوم، خمسة أسرى أعواماً جديدة خلف القضبان، وهم:

الأسير محمود محمد سعيد أبو وهدان (37 عاماً)، من سكان محافظة نابلس، دخا عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 08/10/2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد 3 مرات إضافة إلى 30 عاماً .

الأسير يعقوب محمود أحمد غوادرة (47 عاماً)، من سكان جنين، دخل عامه الثامن عشر، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 08/10/2003م، وهو محكوم بالسجن المؤبد مرتين إضافة إلى 35 عاما.

الأسير صبحي إبراهيم محمد أبو خليفة (25 عاماً)، من سكان محافظة القدس، دخل عامه السادس على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 08/10/2015م، وهو محكوم بالسجن 18 عاماً .

الأسير فؤاد محمود صالح دار خليل (35 عاماً)، من سكان محافظة رام الله، دخل عامه الثالث على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 08/10/2018م، وهو محكوم بالسجن 5 أعوام .

الأسير طارق عبد الفتاح خالد يحيى (22 عاماً)، من سكان مدينة الناصرة ، عامه السادس على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 08/10/2015م، وهو محكوم بالسجن 17 عاماً ونصف.

#اسرى #سجون الاحتلال

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