الشاعرة الأميركية لويز غلوك تفوز بجائزة نوبل للآداب

سما /وكالات/

فازت الشاعرة الأميركية لويز غلوك، الخميس، بجائزة نوبل للآداب، حسبما أعلنت الأكاديمية السويدية للعلوم فى ستوكهولم،المانحة للجائزة.

وأوضحت الأكاديمية في حيثيات قرارها أن غلوك كوفئت "على صوتها الشاعري المميز الذي يضفي بجماله المجرد طابعا عالميا على الوجود الفردي"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وسبق لغلوك البالغة من العمر 77 عاما الفوز بالعديد من الجوائز الأدبية المرموقة في بلادها مثل "بوليتزر" و"الكتاب الوطنية"، وغيرها العديد من الجوائز.

وتعمل غلوك حاليا كأستاذ مساعد وكاتبة مقيمة ضمن برنامج "روسينكرانز" في جامعة ييل الأميركية.