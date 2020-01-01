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لأول مرة.. تعيين دبلوماسية إسرائيلية في منصب أممي رفيع

الخميس 08 أكتوبر 2020 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة.. تعيين دبلوماسية إسرائيلية في منصب أممي رفيع



وكالات

صادقت اللجنة القانونية في الأمم المتحدة، على تعيين الإسرائيلية سارة فايس معودي، نائبة لرئيس اللجنة بالأمم المتحدة وستكون أول إسرائيلية تتولى هذا المنصب.

وذكرت وسائل إعلام عبرية الخميس، أن "تعيين الدبلوماسية معودي، أتى ضمن الاحتفالات بمرور 75 على تأسيس الأمم المتحدة، وكثمرة لجهود الوفد الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة برئاسة السفير جلعاد اردان".

وشغلت معودي مناصب مختلفة في مجال الاستشارات القانونية بوزارة الخارجية الإسرائيلية، بما في ذلك مديرة قسم القانون الدولي، كما أسست لاحقا شبكة "النساء في الدبلوماسية" التي تجمع دبلوماسيات من جميع أنحاء العالم.

ورحب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة غلعاد أردان، بانتخاب الدبلوماسية الإسرائيلية وقال إن "انتخاب سارة يعد إنجازا مهما لإسرائيل، والذي له صلة مباشرة باتفاقيات السلام الأخيرة ويظهر أيضا إمكانية زيادة نفوذ إسرائيل في الأمم المتحدة".

وأضاف أردان: "أنا متأكد من أن الخبرة القانونية الثرية لسارة ستساهم في الأمم المتحدة، لأنها تساهم بشكل كبير في أنشطة الوفد الإسرائيلي".

من جانبه، علق سفير إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي بعد التصويت على انتخاب سارة معودي، إذ قال إن "النظام الإسرائيلي قوة احتلال غير شرعية ومن العار أن يتم انتخاب ممثل رسمي للجنة من هذا البلد".

وشدد الدبلوماسي الإيراني على أن انتخاب الإسرائيلية معودي "لا يشكل اعترافا إيرانيا بوجود دولة إسرائيل"

#الامم المتحدة #اسرائيل #دبلوماسي

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