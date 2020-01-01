ترامب: لن اشارك بالمناظرة الافتراضية مع بايدن.. و"لا أعتقد إنني ناقل للعدوى على الإطلاق"

واشنطن /سما/ (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يعد ناقلا للعدوى، وذلك بعد أقل من أسبوع من إعلانه إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف ترامب لشبكة فوكس بزنس ” لا أعتقد إنني ناقل للعدوى على الإطلاق”، معربا عن رغبته في العودة للأنشطة الانتخابية فورا . وتنص الارشادات الصحية على أن أي شخص في وضعه ينبغي أن يبقى في الحجر الصحي، ويمكن أن يظل ناقلا للعدوى.

وقال ترامب ” أود حضور اجتماع انتخابي الليلة. وكنت أرغب فى حضور احتماع مماثل مساء أمس”. وقد أشاد بعلاج تجريبي طورته شركة ريجينيرون للأدوية، قال أنه كان ” علاجا شافيا”.

وأشار ترامب إلى أن الأشخاص الذين يصابون بفيروس كورونا يصبحون بعد ذلك محصنين، على الرغم أن العلم ليس واضحا بالنسبة لهذا الأمر .

ومن جهة ثانية قال ترامب إنه لن يشارك في مناظرة افتراضية مع مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية جو بايدن.