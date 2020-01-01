  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

لأول مرة.. منظمة التجارة العالمية تترأسها امرأة

الخميس 08 أكتوبر 2020 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة.. منظمة التجارة العالمية تترأسها امرأة



وكالات

انحسرت المنافسة على منصب المدير العام القادم لمنظمة التجارة العالمية بين امرأتين، ويعني ذلك أن المنظمة التي تأسست قبل 25 عاما ومقرها جنيف سترأسها امرأة للمرة الأولى.

ووصلت النيجيرية نجوزي أوكونجو إيويالا والكورية الجنوبية يو ميون هي، إلى الجولة النهائية لاختيار المدير العام القادم لمنظمة التجارة العالمية.

وسبق أن عملت أوكونجو إيويالا (66 عاما) وزيرة للمالية والخارجية في نيجيريا، وهي خبيرة اقتصادية متخصصة في التنمية وتشغل في الوقت الحالي مقعدا بمجلس التحالف العالمي للقاحات والتحصين جافي. وتقول إن على منظمة التجارة الاضطلاع بدور في مساعدة الدول الأشد فقرا للحصول على عقاقير ولقاحات كوفيد-19.

أما يو (53 عاما) فهي وزيرة التجارة في كوريا الجنوبية وترتكز دعايتها للفوز بالمنصب على خبرتها في إدارة السياسة التجارية خلال أوقات عصيبة، بعد أن أبرمت اتفاقات مع الولايات المتحدة والصين وآخرين، فضلا عن دعمها للقواعد العالمية.

نالت كل منهما دعم الدول السبع والعشرين الأعضاء بالاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع. ولم تكشف الدول الأخرى الأعضاء في منظمة التجارة عموما الأسماء التي ساندتها في الجلسة الثانية التي جرت بين 24 سبتمبر الماضي والسادس من أكتوبر الجاري.

وسيحل المدير العام الجديد لمنظمة التجارة محل البرازيلي روبرتو أزيفيدو، الذي استقال قبل عام من الموعد المقرر. وتستهدف المنظمة المكونة من 164 عضوا تعيين بديل بحلول أوائل نوفمبر المقبل.

وسيواجه المرشح الفائز تحديات كبيرة في ظل أزمة كورونا وتصاعد التوترات العالمية والحماية التجارية، لاسيما بين الصين وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فضلا عن الضغوط للدفع بإصلاحات.

#منظمة التجارة العالمية #نيجيريا #كوريا الجنوبية

الأكثر قراءة اليوم

بندر بن سلطان: دعم القضية الفلسطينية بعد رحيل هذه القيادات ويوجه انتقادات لاذعة للسلطة وحماس

القناة 12 العبرية تزعم : مفاوضات المُصالحة بين حركتيْ فتح و حماس في طريقٍ مسدودٍ

الحكومة الفلسطينية تنفي مزاعم إسرائيلية حول تهديد الاتحاد الأوروبي بوقف مساعداته للسلطة

التدخل الروسي وبريد كلينتون.. قصة الوثائق السرية الذي قرر ترامب كشفها..!

اسعار العملات مقابل الشيكل

قرارات الحكومة.. تشكيل لجنة لشراء مطاعيم "كوفيد 19" وإرسال 20 ألف مسحة لقطاع غزة

جنرال إسرائيلي يدعو لتعزيز دور مصر.. ما علاقة المصالحة الفلسطينية؟

الأخبار الرئيسية

الرجوب

تفاصيل اجتماع الرجوب والنخالة في بيروت: "فتح" مستعدة لتحقيق المصالحة واجراء الانتخابات

ازمة كورونا في اسرائيل: نتنياهو مع “أفلامه القصيرة” وغانتس خارج المشهد.. وبينيت مؤشر صاعد

وزيرة الصحة : تسجيل 4 حالات وفاة و 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الاتحاد الاوروبي يعلق على الأنباء حول قطع وتعليق المساعدات للسلطة الفلسطينية

غزة: الحكم على قاتل البشيتي بالإعدام شنقا وابنائه بالسجن ٣ سنوات