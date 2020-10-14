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وزارة التعليم بغزة تعلن موعد استكمال إجراء الامتحان التطبيقي الشامل

الخميس 08 أكتوبر 2020 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة التعليم بغزة تعلن موعد استكمال إجراء الامتحان التطبيقي الشامل



غزة /سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم بغزة، اليوم الخميس، عن استكمال إجراء الامتحان التطبيقي الشامل (لدورة أغسطس 2020م) في ظل جائحة كورونا.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي لها، أن استكمال إجراء الامتحان سيكون على النحو التالي:

1. سيتم استكمال عقد الامتحان التطبيقي الشامل لدورة أغسطس 2020م في ظل جائحة كورونا للجزء النظري.

2. سيتم استكمال عقد الامتحان التطبيقي الشامل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 13-14/10/2020م.

3. سيتم استكمال عقد الامتحان التطبيقي الشامل في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية للطلبة سكان المناطق (شمال غزة ــ مدينة غزة ــ المحافظة الوسطى).

4. سيتم استكمال عقد الامتحان التطبيقي الشامل في الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بخانيونس للطلبة سكان المناطق (مدينة خانيونس ـــ مدينة رفح).

5. سيتم إعلام الطلبة بمكان وموعد الامتحان من خلال التالي:

- موقع الوزارة الرسمي www.mohe.ps.

- الخدمات الالكترونية eservices.mohe.ps/shamel.

- خدمة الرسائل القصيرةsms.

- مواقع الكليات المختلفة .

وأكدت الوزارة أنها ستقوم بتطبيق البرتوكول الصحي المعتمد من وزارة الصحة، مطالبة جميع الطلبة المشمولين بالامتـــــحان ضــــرورة الالتزام بكافة الاجــراءات الصـحية.

وشددت على أنه لن يسمح لأي طالب بدخول قاعة الامتحان ما لم يكن ملتزماً بتعليمات البروتوكول الصــحي.

#غزة #التربية والتعليم #الامتحان التطبيقي الشامل #فيروس كورونا #قطاع غزة

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