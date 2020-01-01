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غزة: "مباحث كورونا" تُغلق 58 محلًا ومنشأة تجارية مخالفة

الخميس 08 أكتوبر 2020 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: "مباحث كورونا" تُغلق 58 محلًا ومنشأة تجارية مخالفة



غزة /سما/

أغلقت دائرة "مباحث كورونا" بالمباحث العامة في الشرطة في غزة، خلال 24 ساعة الماضية، 58 محلًا ومنشأة تجارية، غير ملتزمة بإجراءات السلامة العامة.

وذكرت "مباحث كورونا" في تقريرها، اليوم الخميس، أنها أوقفت 43 مواطناً خالفوا قرار حظر التجوال في ساعات المساء بجميع المحافظات، فيما أنهت 43 تجمعاً مخالفاً لمواطنين.

وأوضحت أنها أوقفت 35 من أصحاب المنشآت التجارية المخالفين، وحررت بحقهم تعهدات بعدم تكرار مخالفة الإجراءات.

وأشارت إلى أنه يتم إحالة تلك القضايا إلى الجهات المختصة بالشرطة والنيابة العامة حسب كل قضية، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل المباحث العامة بالشرطة، ومن ضمنها "مباحث كورونا"، مهامها اليومية في متابعة التزام المواطنين وأصحاب المنشآت والمحال والقطاعات المختلفة، بإجراءات السلامة العامة المقرّة للوقاية من فيروس كورونا.

#غزة #مباحث كورونا

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