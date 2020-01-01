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الصالح: سلسلة مشاريع يتم تنفيذها في قطاع غزة

الخميس 08 أكتوبر 2020 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصالح: سلسلة مشاريع يتم تنفيذها في قطاع غزة



رام الله /سما/

قال وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، اليوم الخميس، إن الوزارة تسير ضمن خطة واضحة في الأغوار الشمالية، وبرنامج منسق ومراقب من قبل لجنة وزارية لمتابعة كافة المشاريع التي تم طرحها من قبل مجلس الوزراء.

وأكد الصالح، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، أن هناك بعض المشاريع قاربت على الانتهاء، لافتا إلى أن الحكومة ومن خلال الوزارة تنفذ مشاريع عدة في قطاع غزة، من خلال صندوق إقراض وتوفير الهيئات المحلية، ووحدة إدارة المشاريع التابعة للوزارة في المحافظات الجنوبية والتي قامت بتنفيذ عدد منها بقيمة 35 مليون دولار لصالح تنمية قطاع المياه.

وأوضح أن صندوق إقراض وتوفير الهيئات المحلية التابع للوزارة، يقوم بشكل مستمر بتطوير البنية التحتية، وتحسين تقديم الخدمة للمواطنين في قطاع غزة.

#الحكم المحلي #مجدي الصالح #مشاريع #قطاع غزة

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