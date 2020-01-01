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"اقتصاد غزة" توفر 116 شاحنة رمال بمحافظة الشمال

الخميس 08 أكتوبر 2020 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
"اقتصاد غزة" توفر 116 شاحنة رمال بمحافظة الشمال



غزة /سما/

قالت الإدارة العامة للمصادر الطبيعية بوزارة الاقتصاد الوطني بغزة، إنه تم توفير 116 شاحنة رمال بمحافظة الشمال.

وقال مسؤول مقالع محافظة الشمال إياد الشاعر، في بيان صدر عن الوزارة اليوم الخميس، إنه تم توفير شاحنة رمال لعدد من المقاولين وأصحاب مصانع الباطون والمواطنين، لإنجاز أعمال البناء والتشييد.

في موضوع آخر قال مدير دائرة مقالع الرمال محمد المدهون، إنه تم نقل وإخراج عدد 16 شاحنة رمال من حوض ميناء غزة بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات.

وأكد المدهون أنه تم إخراج سيارات الرمال من الميناء بالإيصالات الرسمية من وزارة الاقتصاد الوطني وتحت إشراف موظفي مقالع الرمال بمحافظة غزة.

#غزة #الاقتصاد الوطني #محافظة شمال غزة

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