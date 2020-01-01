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الرئيس يهنئ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لتعيينه وليا لعهد الكويت

الخميس 08 أكتوبر 2020 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يهنئ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لتعيينه وليا لعهد الكويت



رام الله /سما/

 هنأ الرئيس محمود عباس، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، لمنحه ثقة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بتعيينه وليا لعهد دولة الكويت الشقيقة.

وقال الرئيس خلال البرقية: "باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصيا، يسعدنا ان نتقدم لكم بأحر تهانينا القلبية، على منحكم ثقة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وتزكيتكم وليا لعهد دولة الكويت الشقيقة، ومبايعتكم من مجلس الأمة الكويتي العتيد".

وأعرب الرئيس عن تمنياته بالتوفيق لولي العهد، وتحقيق ما يصبو إليه وشعب الكويت، من أهداف وتطلعات بقيادة أمير الكويت الحكيمة، واعتزازنا باستمرار العمل لتعزيز علاقات الأخوة التاريخية الوطيدة التي تجمع شعبينا وبلدينا.

#الرئيس عباس #الكويت

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