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وزير العدل يبحث مع نشطاء تجمع المدافعين عن حقوق الانسان توثيق انتهاكات الاحتلال

الخميس 08 أكتوبر 2020 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير العدل يبحث مع نشطاء تجمع المدافعين عن حقوق الانسان توثيق انتهاكات الاحتلال



رام الله /سما/

 بحث وزير العدل محمد الشلالدة، اليوم الخميس، مع وفد من نشطاء الهيئة الأهلية لتجمع المدافعين عن حقوق الانسان، توثيق انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وناقش الشلالدة مع الوفد خلال اللقاء الذي جرى في مكتبه برام الله، بحضور محامي هيئة مقاومة الجدار والاستيطان صلاح الشلالدة، دور نشطاء تجمع المدافعين عن حقوق الانسان، في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية والمستوطنين بالتصوير والرصد، تحديدا في مدينة الخليل ومحيط الحرم الابراهيمي والبلدة القديمة، حيث يقوم التجمع بتوثيق الاعتداءات بشكل يومي وعلى مدار العشر سنوات السابقة لأغراض محاسبة وفضح جرائم الاحتلال.

وأكد أهمية عمل الهيئة لتجمع المدافعين عن حقوق الانسان ودورهم في توثيق الانتهاكات لفضح جرائم جيش الاحتلال والمستوطنين، مبديا كل الدعم للتعاون بين وزارة العدل والتجمع، ومع كافة مؤسسات حقوق الانسان.

واستمع وزير العدل الى المواطن شاكر التميمي (أبو حامد الزرو) وهو من أبرز الحالات التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين بشكل يومي على أملاكه وأرضه منذ سنوات في جبل جالس في قلب مدينة الخليل المجاور لمستوطنة كريات أربع، حيث أقدمت جماعات المستوطنين باحراق منرله والاعتداء عشرات المرات عليه وعلى عائلته الصامدة على أرضها، واليوم مهدد باستيلاء الاحتلال على عشرات الدونمات من أرضه الزراعية.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة ميدانية من وزارة العدل وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان وتجمع المدافعين عن حقوق الانسان، وذلك لترتيب زيارات ميدانية ولمتابعة بعض ملفات الاعتداء على المواطنين الفلسطينين، وتوثيق الانتهاكات.

#وزير العدل #محمد الشلالدة

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