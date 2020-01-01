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المالكي يتسلم نسخة أوراق اعتماد ممثل جمهورية مالطا الجديد لدى دولة فلسطين

الخميس 08 أكتوبر 2020 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يتسلم نسخة أوراق اعتماد ممثل جمهورية مالطا الجديد لدى دولة فلسطين



رام الله /سما/

 تسلم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الخميس، نسخة من أوراق اعتماد رئيس مكتب تمثيل جمهورية مالطا الجديد السفير فرانكلين اكويلينا، لدى دولة فلسطين.

ورحب المالكي بالسفير الجديد، معربا عن تقديره للعلاقات المميزة بين البلدين والشعبين الفلسطيني والمالطي، داعيا الى تعزيزها وتطويرها من خلال عقد اللجنة الوزارية المشتركة برئاسة وزارتي خارجية البلدين حين يسمح الوقت بذلك بالإضافة الى عقد المشاورات السياسة بين الوزارتين.

وثمن الموقف المالطي الداعم لفلسطين في المحافل الدولية، والمساعدات التي تقدمها مالطا لشعبنا الفلسطيني ومؤسساته الحكومية، وخاصة في ظل جائحة "كورونا".

ووضع المالكي، السفير الجديد، في آخر الأوضاع والتطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، واستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مخططاتها بضم أراض فلسطينية، رغم تطبيع علاقاتها مع عدد من الدول العربية، محذرا من مخاطر التطبيع وأثره السلبي على حقوق شعبنا.

وتمنى المالكي للسفير اكويلينا النجاح في مهامه الجديدة لدى دولة فلسطين، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها على استعداد كامل للتعاون من أجل تسهيل مهامه، بما يخدم تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

بدوره، أكد السفير المالطي الجديد موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة، من أجل فتح أفاق جديدة للتعاون الثنائي.

#الخارجية الفلسطينية #رياض المالكي #جمهورية مالطا

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