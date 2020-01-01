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الرجوب يؤكد أهمية ودور الشباب في عملية بناء المؤسسات الوطنية

الخميس 08 أكتوبر 2020 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يؤكد أهمية ودور الشباب في عملية بناء المؤسسات الوطنية



جنين /سما/

 أكد محافظ جنين أكرم الرجوب، أهمية ودور الشباب في عملية بناء المؤسسات الوطنية، من أجل تحصين الأجيال المقبلة، وتنمية قدراتها في كافة المجالات العلمية الحديثة والمعرفة.

جاء ذلك خلال حفل اختتام مشروع مبادرة المجلس الشبابي المحلي الذي نظمته جمعية كنعانيات للتنمية والدراسات، اليوم الخميس، بالشراكة مع مؤسسة "شيم"، وبتمويل من الصندوق النسوي الكندي، وتضمن تأهيل حديقة مركز الطفل الثقافي التابع لبلدية جنين، وإقامة معرض الحرف والأشغال اليدوية للنساء المتضررات من جائحة "كورونا".

وشدد الرجوب على دور المرأة الفلسطينية في كافة مراحل النضال الوطني الفلسطيني، مؤكدا ضرورة إفساح المجال لها لتتبوأ مكانتها في عملية البناء المجتمعي للدولة الفلسطينية.

وطالب المتحدثون بإتاحة الفرصة أمام الشباب، للمشاركة في عملية التنمية وصناعة القرار وإقامة مبادرات نوعية، ترتقي بمستوى طموحاتهم وتطلعاتهم لغد أفضل.

وتجول المحافظ والمشاركون في الحديقة التي تم تأهيلها، وزاروا زوايا معرض المنتجات النسوية "أيادي جنينية"، الذي تمت إقامته في مركز الطفل الفلسطيني.

#محافظ جنين #اكرم الرجوب #الشباب الفلسطيني

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