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الرئيس الروسي يعلق على إهانة بايدن لترامب ووصفه بانه "كلب بوتين"

الخميس 08 أكتوبر 2020 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الروسي يعلق على إهانة بايدن لترامب ووصفه بانه "كلب بوتين"



موسكو/ وكالات/

علّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التصريح الذي وصف فيه المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، الرئيس دونالد ترامب بأنه جرو بوتين.

ولفت الرئيس الروسي إلى أن هذا الوضع ليس من شأن بلاده، و"يمكن لمرشحي الرئاسة الأمريكية التفاهم فيما بينهم على النحو الذي يرونه مناسبا في سياق الأحداث الجارية".

وأوضح بوتين أنه "بشأن القسوة المتبادلة أو الإهانات المباشرة التي ذكرتموها للتو، ما يمكن قوله هو: هذا مظهر لمستوى الثقافة السياسية، أو لغيابها. لكننا نكرر، نحن لا نتدخل في هذا ايضا، كل هذا تمليه العمليات الداخلية ذات الطابع السياسي، والقضايا السياسية الداخلية، ومشاكل الولايات المتحدة ذاتها".

ووصف بوتين تصريح جو بايدن المذكور خلال المناظرة الانتخابية الأولى بينه وترامب، بأنه "مظهر للثقافة السياسية"، مشيرا في ذات الوقت إلى أن مثل هذه التصريحات تعلي من موقف روسيا، لأنها تتحدث عن نفوذها وقوتها الهائلين.يشار إلى أن المرشح الديمقراطي الرئاسي، نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، كان أطلق خلال المناظرة الانتخابية، على الرئيس الحالي للبلاد دونالد ترامب وصف "جرو بوتين".وقال بوتين في تصريح تلفزيوني معلقا على هذا الوصف المسيء: "حين يحاول شخص ما إذلال أو إهانة رئيس الدولة الحالي، في هذه الحالة، في السياق الذي ذكرتموه، فإنهم بطريقة ما يرفعوننا وأياكم، بحديثهم عن بعض نفوذنا وقوتنا المذهلين. يصب هذا إلى حد ما في القول الشعبي، الماء لمطحنتنا".

#بونين #ترامب #بايدن

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