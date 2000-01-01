قوات الاحتلال توقف العمل في مشروع تأهيل أراض زراعية في قريوت

نابلس /سما/

أوقفت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، العمل في مشروع تأهيل الاراضي الرزاعية التي تنفذه الاغاثة الزراعية في بلدة قريوت، جنوب شرق نابلس.

وافاد منسق المشروع لدى الاغاثة الزراعية، عمرو بشارات، بأن قوات الاحتلال هددت المقاول بالاعتقال ومصادرة الآليات في حال استئناف العمل، بحجة ان المشروع يقع في منطقة (ج).

وناشدت الإغاثة الزراعية كافة المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان للتدخل لوقف اعتداءات قوات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين، ووقف منعهم من العمل في اراضيهم الزراعية والاستثمار في البنية التحتية خصوصا في المناطق المصنفة (ج) ، حيث تأتي هذه الاعتداءات في سياق جعل هذه المناطق متأخرة و معزولة و فارغة من السكان بهدف سرقتها لصالح مشاريع الاحتلال الاستيطانية.