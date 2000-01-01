  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قوات الاحتلال توقف العمل في مشروع تأهيل أراض زراعية في قريوت

الخميس 08 أكتوبر 2020 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال توقف العمل في مشروع تأهيل أراض زراعية في قريوت



نابلس /سما/

 أوقفت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، العمل في مشروع تأهيل الاراضي الرزاعية التي تنفذه الاغاثة الزراعية في بلدة قريوت، جنوب شرق نابلس.

وافاد منسق المشروع لدى الاغاثة الزراعية، عمرو بشارات، بأن قوات الاحتلال هددت المقاول بالاعتقال ومصادرة الآليات في حال استئناف العمل، بحجة ان المشروع يقع في منطقة (ج).

وناشدت الإغاثة الزراعية كافة المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان للتدخل لوقف اعتداءات قوات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين، ووقف منعهم من العمل في اراضيهم الزراعية والاستثمار في البنية التحتية خصوصا في المناطق المصنفة (ج) ، حيث تأتي هذه الاعتداءات في سياق جعل هذه المناطق متأخرة و معزولة و فارغة من السكان بهدف سرقتها لصالح مشاريع الاحتلال الاستيطانية.

#قوات الاحتلال #الاغاثة الزراعية

الأكثر قراءة اليوم

بندر بن سلطان: دعم القضية الفلسطينية بعد رحيل هذه القيادات ويوجه انتقادات لاذعة للسلطة وحماس

القناة 12 العبرية تزعم : مفاوضات المُصالحة بين حركتيْ فتح و حماس في طريقٍ مسدودٍ

الحكومة الفلسطينية تنفي مزاعم إسرائيلية حول تهديد الاتحاد الأوروبي بوقف مساعداته للسلطة

لجنة طوارئ شمال غزة تصدر إعلاناً مهماً بشأن اعادة فتح الأسواق اليومية بالمحافظة

التدخل الروسي وبريد كلينتون.. قصة الوثائق السرية الذي قرر ترامب كشفها..!

قرارات الحكومة.. تشكيل لجنة لشراء مطاعيم "كوفيد 19" وإرسال 20 ألف مسحة لقطاع غزة

جنرال إسرائيلي يدعو لتعزيز دور مصر.. ما علاقة المصالحة الفلسطينية؟

الأخبار الرئيسية

الرجوب

تفاصيل اجتماع الرجوب والنخالة في بيروت: "فتح" مستعدة لتحقيق المصالحة واجراء الانتخابات

ازمة كورونا في اسرائيل: نتنياهو مع “أفلامه القصيرة” وغانتس خارج المشهد.. وبينيت مؤشر صاعد

وزيرة الصحة : تسجيل 4 حالات وفاة و 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الاتحاد الاوروبي يعلق على الأنباء حول قطع وتعليق المساعدات للسلطة الفلسطينية

غزة: الحكم على قاتل البشيتي بالإعدام شنقا وابنائه بالسجن ٣ سنوات