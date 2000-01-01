أوقاف غزة تقرر إغلاق أربعة مساجد لعدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية

غزة /سما/

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن إغلاق أربعة مساجد في محافظات رفح خانيونس والوسطى نظرًا لعدم التزام روادها بالإجراءات الوقائية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن المساجد التي تقرر إغلاقها هي: مسجد الفاروق بالنصيرات في المحافظة الوسطى، ومسجد النور بمنطقة "القديحات" بعبسان الكبيرة في محافظة خانيونس مسجد الصحابة طريق رفح الغربية ومسجد البخاري بمنطقة الخربة لظهور إصابات في بعض المساجد وعدم التزام المواطنين بإجراءت السلامة في مساجد أخرى.

وكانت الوزارة أعلنت عن فتح المساجد في محافظات الوسطى وخانيونس ورفح، فيما استثنت محافظة غزة، والشمال، بسبب انتشار الفيروس فيها.