  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أوقاف غزة تقرر إغلاق أربعة مساجد لعدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية

الخميس 08 أكتوبر 2020 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوقاف غزة تقرر إغلاق أربعة مساجد لعدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية



غزة /سما/

 أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن إغلاق أربعة مساجد في محافظات رفح خانيونس والوسطى نظرًا لعدم التزام روادها بالإجراءات الوقائية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن المساجد التي تقرر إغلاقها هي: مسجد الفاروق بالنصيرات في المحافظة الوسطى، ومسجد النور بمنطقة "القديحات" بعبسان الكبيرة في محافظة خانيونس مسجد الصحابة طريق رفح الغربية ومسجد البخاري بمنطقة الخربة لظهور إصابات في بعض المساجد وعدم التزام المواطنين بإجراءت السلامة في مساجد أخرى.

وكانت الوزارة أعلنت عن فتح المساجد في محافظات الوسطى وخانيونس ورفح، فيما استثنت محافظة غزة، والشمال، بسبب انتشار الفيروس فيها.

#غزة #وزارة الاوقاف #اغلاق مساجد #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

بندر بن سلطان: دعم القضية الفلسطينية بعد رحيل هذه القيادات ويوجه انتقادات لاذعة للسلطة وحماس

القناة 12 العبرية تزعم : مفاوضات المُصالحة بين حركتيْ فتح و حماس في طريقٍ مسدودٍ

الحكومة الفلسطينية تنفي مزاعم إسرائيلية حول تهديد الاتحاد الأوروبي بوقف مساعداته للسلطة

لجنة طوارئ شمال غزة تصدر إعلاناً مهماً بشأن اعادة فتح الأسواق اليومية بالمحافظة

التدخل الروسي وبريد كلينتون.. قصة الوثائق السرية الذي قرر ترامب كشفها..!

قرارات الحكومة.. تشكيل لجنة لشراء مطاعيم "كوفيد 19" وإرسال 20 ألف مسحة لقطاع غزة

جنرال إسرائيلي يدعو لتعزيز دور مصر.. ما علاقة المصالحة الفلسطينية؟

الأخبار الرئيسية

الرجوب

تفاصيل اجتماع الرجوب والنخالة في بيروت: "فتح" مستعدة لتحقيق المصالحة واجراء الانتخابات

ازمة كورونا في اسرائيل: نتنياهو مع “أفلامه القصيرة” وغانتس خارج المشهد.. وبينيت مؤشر صاعد

وزيرة الصحة : تسجيل 4 حالات وفاة و 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الاتحاد الاوروبي يعلق على الأنباء حول قطع وتعليق المساعدات للسلطة الفلسطينية

غزة: الحكم على قاتل البشيتي بالإعدام شنقا وابنائه بالسجن ٣ سنوات