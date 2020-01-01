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توقيع اتفاقية "تاريخية" بين إسرائيل والأردن لتقصير الرحلات الجوية

الخميس 08 أكتوبر 2020 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقيع اتفاقية "تاريخية" بين إسرائيل والأردن لتقصير الرحلات الجوية



القدس المحتلة /سما/

 ذكر موقع يديعوت أحرونوت، اليوم الخميس، أنه تم توقيع اتفاقية وصفها بـ "التاريخية" بين إسرائيل والأردن بشأن تقصير الرحلات الجوية باستخدام أجواء الجانبين في الرحلات المتجهة للخليج ودول آسيا والشرق الأقصى وأوروبا وأميركا الشمالية.

وبحسب الموقع، فإن الرحلات الجوية القادمة من الصين والتي تمر عبر إيران، ستمر عبر الأجواء الإسرائيلية.

ولفت الموقع، إلى أنه ستتم الموافقة على مسار الرحلات الجوية وفق الاعتبارات الأمنية، مشيرا إلى أن الاتفاقية وقعت بعد مفاوضات منذ سنوات ولكن تم تسريعها بعد الاتفاق مع الإمارات والبحرين.

ووفقا للموقع، فإن تلك الرحلات تشمل الجوية المدنية والعسكرية، مشيرا إلى أنها ستؤدي إلى توفير كبير في الوقود وتقلل من انبعاثات التلوث البيئي.

#اسرائيل #الاردن #رحلات جوية #دول الخليج

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