  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزيرة الصحة : تسجيل 4 حالات وفاة و 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 08 أكتوبر 2020 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : تسجيل 4 حالات وفاة و 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تسجيل 4 وفيات، و416 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و631 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس "كورونا" المستجد في فلسطين، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة في محافظات الضفة لمواطنين (66 و73 عاما) من طولكرم، ومواطن (51 عاما) من خارس بمحافظة الخليل، ومواطن (50 عاما) من قطاع غزة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: الخليل (73)، نابلس (47)، بيت لحم (44)، قلقيلية (12)، رام الله والبيرة (36)، جنين (37)، أريحا والأغوار (17)، سلفيت (7)، طولكرم (79)، قطاع غزة (51)، ضواحي القدس (12)، طوباس (1).

وأكدت تسجيل 631 حالة تعاف جديدة، منها 354 في محافظات: الخليل (86)، نابلس (95)، جنين (21)، طولكرم (39)، قلقيلية (182)، سلفيت (23)، طوباس (2)، ضواحي القدس (70)، إضافة إلى 113 حالة في قطاع غزة.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 85.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13.6%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت الكيلة إلى وجود 45 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#وزيرة الصحة #فيروس كورونا #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

بندر بن سلطان: دعم القضية الفلسطينية بعد رحيل هذه القيادات ويوجه انتقادات لاذعة للسلطة وحماس

الحكومة الفلسطينية تنفي مزاعم إسرائيلية حول تهديد الاتحاد الأوروبي بوقف مساعداته للسلطة

لجنة طوارئ شمال غزة تصدر إعلاناً مهماً بشأن اعادة فتح الأسواق اليومية بالمحافظة

التدخل الروسي وبريد كلينتون.. قصة الوثائق السرية الذي قرر ترامب كشفها..!

الأوقاف بغزة تُصدر بياناً مهما حول إقامة صلاة الجمعة في المساجد التي تم افتتاحها

قرارات الحكومة.. تشكيل لجنة لشراء مطاعيم "كوفيد 19" وإرسال 20 ألف مسحة لقطاع غزة

جنرال إسرائيلي يدعو لتعزيز دور مصر.. ما علاقة المصالحة الفلسطينية؟

الأخبار الرئيسية

الاتحاد الاوروبي يعلق على الأنباء حول قطع وتعليق المساعدات للسلطة الفلسطينية

غزة: الحكم على قاتل البشيتي بالإعدام شنقا وابنائه بالسجن ٣ سنوات

القناة 12 العبرية تزعم : مفاوضات المُصالحة بين حركتيْ فتح و حماس في طريقٍ مسدودٍ

بندر بن سلطان: دعم القضية الفلسطينية بعد رحيل هذه القيادات ويوجه انتقادات لاذعة للسلطة وحماس

العاهل الاردني يكلف المستشار للشؤون السياسية "الخصاونة"بتشكيل الحكومة الجديدة