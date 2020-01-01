وزيرة الصحة : تسجيل 4 حالات وفاة و 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تسجيل 4 وفيات، و416 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و631 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس "كورونا" المستجد في فلسطين، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة في محافظات الضفة لمواطنين (66 و73 عاما) من طولكرم، ومواطن (51 عاما) من خارس بمحافظة الخليل، ومواطن (50 عاما) من قطاع غزة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: الخليل (73)، نابلس (47)، بيت لحم (44)، قلقيلية (12)، رام الله والبيرة (36)، جنين (37)، أريحا والأغوار (17)، سلفيت (7)، طولكرم (79)، قطاع غزة (51)، ضواحي القدس (12)، طوباس (1).

وأكدت تسجيل 631 حالة تعاف جديدة، منها 354 في محافظات: الخليل (86)، نابلس (95)، جنين (21)، طولكرم (39)، قلقيلية (182)، سلفيت (23)، طوباس (2)، ضواحي القدس (70)، إضافة إلى 113 حالة في قطاع غزة.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 85.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13.6%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت الكيلة إلى وجود 45 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.