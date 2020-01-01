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الكشف عن حقائب ظهر ذكية بمواصفات غير مسبوقة!

الخميس 08 أكتوبر 2020 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن حقائب ظهر ذكية بمواصفات غير مسبوقة!



وكالات / سما /

كشفت شركة غوغل عن حقائب ظهر ذكية صنعتها بالتعاون مع شركة Samsonite، وزودتها بتقنيات لم تحصل عليها أي حقيبة من قبل.

وأبرز ما يميز حقائب Konnect-i هو أنها مصنوعة من ألياف خاصة تتفاعل مع العديد من العوامل الخارجية، ومجهزة بحساسات إلكترونية خاصة طورتها غوغل في إطار مشروع Jacquard.

ويمكن لحاساسات Jacquard الموجودة في هذه الحقائب الاتصال لاسلكيا مع الأجهزة والهواتف الذكية، وجمع بيانات تتعلق بكميات الخطوات التي يقطعها حامل الحقيبة وجهات تحركاته ونقلها إلى تطبيق خاص في الهاتف.

كما يمكن التحكم بالحساسات المذكورة عن طريق إيماءات اليد لتقوم هذه الحساسات بإرسال إشارات للهاتف لتشغيل الموسيقى أو تفعيل تطبيقات معينة فيه مثل تطبيقات تحديد الاتجاهات على سبيل المثال، كما يمكن شحن هذه الحساسات عن طريق منافذ USB.

وستطرح هذه الحقائب بنموذجين، نموذج Slim  يبلغ سعره 200 دولار تقريبا، نموذج standard بسعر 220 دولارا.

وتجدر الإشارة إلى أن غوغل ومن خلال مشروع Jacquard تسعى لتطوير أنسجة وتقنيات خاصة ستستعملها مستقبلا في العديد من المنتجات الذكية كالحقائب والأحذية والألبسة.

#حقائب

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