غزة: الحكم على قاتل البشيتي بالإعدام شنقا وابنائه بالسجن ٣ سنوات

غزة / سما /

قضت محكمة بداية خانيونس جنوب قطاع غزة اليوم، حكمًا بالإعدام شنقاً حتى الموت، على مواطن أدين بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني، حيث أدانت هيئة الجنايات الخطيرة المدانين بالتهم المسندة إليهم في قضية مقتل المغدور أحمد زكي البشيتي (53عاماً).

وحكمت المحكمة بمعاقبته المدان الأول (م/ع) بالإعدام شنقاً حتى الموت وذلك عن تهمة القتل قصداً، والخطف بقصد القتل والسلب، وحمل سلاح ناري بدون ترخيص وفي مناسبة غير مشروعة وانتهاك حرمة الموتى وتقديم سلاح ناري للغير وذلك خلافاً لمواد القانون.

وعلى المدانين من ابنائه (م/ع) و (ز/ع) بالحبس مدة ثلاث سنوات مع النفاذ وذلك على التهم المسندة بلائحة الاتهام ، وحبس المدان الرابع وهو شقيق القاتل (ح/ع) مدة سنة مع وقف التنفيد وبغرامة مالية قدرها ألفين شيكل أو الحبس ثلاثة اشهر بدلاً منها، ومصادرة آداة الجريمة، ومائتي شيكل للمحامي المنتدب.

وجاء حكم الإعدام بعد تسجيل المحكمة إعتراف من المدان بالقتل أثناء الجلسة بحضور عائلة المغدور وعدد من رجال الإصلاح والمخاتير .

يذكر أن الصراف "البشيتي" قتل على يد أحد الأشخاص في خانيونس جنوب قطاع غزة، باطلق الرصاص عليه في محاولة لسرقة مبلغ مالي منه بقيمة 150 ألف دولار، وبعد الإنتهاء من قتله قام بدفنه في منزله إلا أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المشتبه به وكذالك إستخراج جثته.