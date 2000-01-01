أرقام قياسية لثروة مليارديرات العالم في ظل جائحة كورونا

وكالات

ظهر تقرير لمؤسسة “يو.بي.إس” ومجموعة “بي.دبليو.سي” للخدمات أن ثروة المليارديرات في العالم بلغت مستويات مرتفعة قياسية في ظل جائحة كوفيد-19، حيث ساعد ارتفاع أسعار الأسهم ومكاسب قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية، على تجاوز ثروة أغنى أغنياء العالم مستوى العشرة تريليونات.

زيادة ضخمة بالثروات: وجد التقرير الذي يشمل أكثر من 2000 من أصحاب المليارات، يمثلون نحو 98% من إجمالي ثروة المجموعة، أن ثروة المليارديرات زادت بأكثر من الربع أثناء الشهور الأولى للجائحة، لتصل إلى 10.2 تريليون دولار في يوليو/تموز 2020، متجاوزة الرقم القياسي السابق الذي بلغ 8.9 تريليون دولار بنهاية عام 2019.

يمثل الرقم زيادة تتراوح بين 5 و10 أمثال على مدى الأعوام الخمسة والعشرين الماضية، وهي المدة التي تغطيها قاعدة بيانات “يو.بي.إس” و”بي.دبليو.سي” عندما بلغت ثروة المليارديرات حوالي تريليون دولار فقط.

وفي الفترة بين السابع من أبريل/نيسان 2020، و31 يوليو/تموز هذا العام، زادت ثروات المليارديرات في كل قطاع شملته الدراسة بنسب تتجاوز 10%، وتصدر مليارديرات قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والصناعة بمكاسب تتراوح بين 36 و44%.

أشار التقرير أيضاً إلى أنه في الفترة من عام 2018 حتى يوليو/تموز 2020، قفزت ثروات مليارديرات قطاع التكنولوجيا بنسبة 42.5% إلى 1.8 تريليون دولار، بينما قفزت ثروات مليارديرات قطاع الرعاية الصحية بنسبة 50.3% في الفترة ذاتها إلى 658.6 مليار دولار.

ووجدت الدراسة أن ما يزيد قليلاً على 200 من هؤلاء المليارديرات تعهدوا علانية بدفع نحو 7.2 مليار دولار للمساعدة في مكافحة جائحة كوفيد-19.

بيزوس أبرز المستفيدين: يُعد مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، أحد أبرز أثرياء الأرض الذين تزايدت ثرواتهم خلال الجائحة، وكشفت مجلة Forbes الأمريكية أن ثروة بيزوس، زادت لأعلى مما كانت عليه من قبل.

ففي صباح الأربعاء، 26 أغسطس/آب 2020، حطمت ثروة بيزوس رقماً قياسياً لم يسبق له مثيل في العقود الأربعة التي تتبعت مجلة Forbes خلالها صافي الثروات في العالم، إذ ارتفع صافي ثروة بيزوس بمعدل 4.9 مليار دولار؛ ما جعل بيزوس (56 عاماً) أول شخص في العالم تصل ثروته إلى 200 مليار دولار.

وحتى بعد تعديل قيمة ثروة بيزوس مراعاةً لمعدل التضخم، تعتقد مجلة Forbes أنَّ ثروته هي أكبر ثروة يكدّسها شخص في العالم. ومدفوعاً بالتغيير في عادات الاستهلاك نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، ارتفع سهم أمازون بما يقرب من 80% منذ بداية العام، وارتفع صافي ثروة بيزوس، التي كانت نحو 115 مليار دولار في 1 يناير/كانون الثاني، ارتفاعاً حاداً.

وفيما تشكّل حصة بيزوس البالغة 11% في أمازون أكثر من 90% من ثروته. يمتلك الرجل الثري أيضاً صحيفة The Washington Post وشركة Blue Origin للطيران والفضاء واستثمارات خاصة أخرى.