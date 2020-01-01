مستوطنون يحطمون عشرات اشجار الزيتون شرق يطا

الخليل / سما /

حطمت مجموعة من المستوطنين، اليوم الخميس، عشرات اشجار الزيتون قرب مستوطنة "متسي يائير" شرق بلدة يطا جنوب الخليل.

وأفاد منسق لجان الحماية والصمود فؤاد لعمور، بإقدام مجموعة من المستوطنين على تكسير واجتثاث عشرات أغراس الزيتون بعمر سنتين، في منطقة قواويص شرق يطا، تعود للمواطن جبر عوض زين، وذلك في محاولة من المستوطنين للاستلاء على اراضي المواطنين لصالح عمليات التوسع الاستيطاني.

وكان مستوطنون قد أحرقوا، أمس الأربعاء، 50 شجرة زيتون في أراضي بلدة دير بلوط غرب سلفيت، بالمنطقة المسماة "إسير دير سمعان"، تعود ملكيتها للمواطنين يوسف ومصطفى وصبيح عبد الإله.