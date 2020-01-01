الصالح: سلسلة مشاريع يتم تنفيذها في غزة من خلال صندوق إقراض وتوفير الهيئات المحلية

رام الله / سما /

قال وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، إن الوزارة تسير ضمن خطة واضحة في الأغوار الشمالية، وبرنامج منسق ومراقب من قبل لجنة وزارية لمتابعة كافة المشاريع التي تم طرحها من قبل مجلس الوزراء.

وأضاف الصالح في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الخميس، أن هناك بعض المشاريع قاربت على الانتهاء، لافتا إلى أن الحكومة ومن خلال الوزارة تنفذ مشاريع عدة في قطاع غزة، من خلال صندوق إقراض وتوفير الهيئات المحلية، ووحدة إدارة المشاريع التابعة للوزارة في المحافظات الجنوبية والتي قامت بتنفيذ عدد منها بقيمة 35 مليون دولار لصالح تنمية قطاع المياه.

وأكد وزير الحكم المحلي أن صندوق إقراض وتوفير الهيئات المحلية التابع للوزارة، يقوم بشكل مستمر بتطوير البنية التحتية، وتحسين تقديم الخدمة للمواطنين في قطاع غزة.