أسيران من جنين يدخلان أعواما جديدة في سجون الاحتلال

جنين / سما /

دخل أسيران من مدينة جنين، اليوم الخميس، أعواما جديدة في سجون الاحتلال.

ودخل الأسير يعقوب محمد أحمد قادري، من قرية بير الباشا جنوب جنين، اليوم الخميس، عامه الـ 18 في سجون الاحتلال الاسرائيلي، فيما دخل الأسير طارق عبد الفتاح خالد يحيى من قرية العرقة جنوب غرب المدينة، عامه السادس على التوالي في سجون الإحتلال٠

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور ، أن سلطات الاحتلال حكمت على الأسير قادري بالسجن مدى الحياة.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير يحيى عام 2015، وحكمت عليه بالسجن 17 عاما ونصف.